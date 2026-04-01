Românii ar putea plăti mai mult de astăzi la gaze. Facturile ar putea crește cu 26%
De astăzi unii români ar putea plăti mai mult la gaze, pentru că dispare plafonarea prețurilor. Un furnizor a anunțat deja tarife cu până la 26% mai mari decât cele actuale.
Prețul gazelor a fost complet liberalizat de astăzi pentru consumatorii non-casnici, adică pentru firme și micile fabrici, iar în acest caz facturile la gaze s-ar putea scumpi cu până la 60%, spun experții. Bineînțeles, aceste scumpiri ulterioare se vor reflecta și în prețurile alimentelor de la raft.
Pe de altă parte, în ceea ce îi privește pe consumatorii casnici, a fost introdus un nou mecanism, însă specialiștii spun că, dacă nu va fi modificată legislația în vigoare, care prevede eliminarea plafonului de 0,31 lei pe kW/h, noul preț final va fi cu aproape 26% mai mare decât plafonul actual.
Citește și:
- 16:46 - O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate
- 16:26 - Criza combustibililor pune presiune pe statele europene: UE cere pregătiri pentru scenarii de urgență
- 15:48 - Donald Trump, avertisment dur către Iran privind Strâmtoarea Ormuz: „Veți trăi în Iad”
- 09:22 - Reducerea accizei, „înghițită” de scumpiri: motorina trece de 10,5 lei/litru în unele benzinării
