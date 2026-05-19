Dan Dungaciu: „AUR va intra la guvernare doar cu un program clar” - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Dan Dungaciu a declarat că AUR va intra la guvernare doar în baza unui program clar și bine definit. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, realizată de Anca Alexandrescu, prim-vicepreședintele AUR a explicat condițiile impuse de suveraniști pentru asumarea guvernării.

„AUR-ul intră, AUR-ul nu își poate permite să arunce în aer 40% din votul românilor, intrând în aventuri de genul ăsta. Noi le promitem că dacă mai au un pic de răbdare, dacă nu vor fi alegeri anticipate, nu știu.

Nu intrăm la guvernare decât în momentul în care știm, putem să schimbăm filozofia. Și în care vom putea să spunem foarte limpede: negociem orice prezență a oricărui partener, indiferent de strategii, problema este că habar nu avem să negociem, problema este că atunci când pui la îndoială și spui: „Domnule, deficitul este îngrozitor când voi da ajutoare oricui, o să pun în balanță deficitul românilor”, în momentul acela toți politrucii de serviciu din toate instituțiile încep să spună etichete: „nu ești pro-european, nu ești, nu ești, nu ești”, de parcă Europa e cineva, o caserie care plătește bani unora sau altora, că așa au învățat ei că este Europa.

Oamenii ăștia n-au învățat să gândească că dialogul și dezbaterea sunt aparajul Occidentului.”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea Plus.

