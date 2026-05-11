Advertising
Politica· 1 min citire
George Simion, în mijlocul producătorilor locali: ”Haideți să fim cu românii, nu cu alții”-VIDEO
11 mai 2026, 20:03
Actualizat: 11 mai 2026, 20:30
George Simion. FOTO: Captură Facebook
Articol scris de Scris de Realitatea de Arad
Sursă: Realitatea.Net
Președintele George Simion (AUR) a mers luni în mijlocul producătorilor români, care participă la un târg organizat în fața Senatului României, unde aceștia și-au exprimat nemulțumirile legate de dificultățile cu care se confruntă în prezent.
”Au venit producătorii români la Senat, sunt disperați... Haideți să fim cu românii, nu cu alții!! E așa greu??”, a scris liderul AUR, pe pagina sa de Facebook.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
Citește și:
- 08:54 - Ucraina se pregătește de un atac masiv al Rusiei: de ce se teme Zelenski
- 06:45 - O lideră AUR cere activarea articolului 4 NATO după incidentul de la Galați: „Toată lumea este de acord”
- 06:44 - Statul român și-a arătat neputința la Galați. Robert Turcescu: „România nu își mai poate apăra cetățenii. Oamenii nu mai au încredere în politicieni”
- 21:30 - Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan după dezvăluirile despre drona din Galați: „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News