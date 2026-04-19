Alertă în Arad: peste 20 de juniori de la Steaua București, duși la spital cu suspiciune de toxiinfecție alimentară

24 de copii de la Steaua București au ajuns la spital în Arad cu simptome de toxiinfecție alimentară. Medicii spun că starea lor nu este gravă.

Zeci de copii de la Steaua București, transportați la spital în Arad

Situație alarmantă în județul Arad, unde 24 de juniori ai clubului Steaua București au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au prezentat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Incidentul s-a petrecut în timpul unui turneu la care participau echipele de juniori U15 și U16.

Stare de rău după masă

Potrivit informațiilor apărute în presă, delegația echipei era cazată la Casa Armatei, iar masa a fost servită la restaurantul unui hotel din oraș. La scurt timp după masă, mai mulți copii au început să acuze stări de rău, ceea ce a determinat transportarea lor de urgență la unitatea medicală.

Minorii au fost duși la Spitalul Județean Arad, unde medicii le-au acordat îngrijiri și au efectuat investigații. Din fericire, cadrele medicale au stabilit că simptomele nu sunt severe, astfel că niciunul dintre copii nu a necesitat internare.

Anchete în curs

Autoritățile ar putea demara verificări pentru a stabili dacă a fost vorba despre o toxiinfecție alimentară cauzată de mâncare contaminată.

Deși incidentul a creat panică în rândul părinților și organizatorilor, starea de sănătate a copiilor este stabilă. Aceștia au fost externați după evaluările medicale și sunt în afara oricărui pericol.