Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Deși mai sunt aproape cinci luni până la Crăciun, primarul din Arad, Călin Bibarț, a anunțat pe Facebook că vrea să cumpere un brad artificial, care să împodobească de sărbători centrul orașului.

Edilul a început deja să testeze diverse modele și a postat și fotografii cu brazii pe o rețea sociala. Primarul a și detaliat modul în care trebuie să arate bradul: să fie frumos, bogat, cu o înălțime de 20 de metri și să aibă și o garanție de 10 ani.

A cerut și părerea locuitorilor, însă a avut parte, în schimb, de un val de critici, în contextul în care municipiul Arad se află, până mâine, sub cod galben de caniculă. Oamenii susțin că acesta ar trebui să aibă cu totul alte preocupări.

Primarul din Arad spune ca este dispus ofere o suma de bani mult mai mica decat ar da in toamna, cand bradul ar fi mult mai cautat.

,,Pana anul trecut noi aveam brazi naturali. A fost o discutie cu estetica lor, ca nu sunt perfecti, ca nu arata bine si atunci am luat decizia ca, din acest an, sa mergem pe brazi artificiali. Testam piata in acest moment, pentru ca ne dorim sa achizitionam la un pret cat mai bun’’, a spus primarul, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

,,Eu am anuntat inca din iarna cand au fost discutii, la fel ca si acum, de anul viitor vom cauta sa luam un brad artificial. Toate sunt o prioritate pentru noi, dar trebuie sa fim gospodari’’, a mai adaugat oficialul.

