Accident teribil pe DN7, în Arad: trei mașini, distruse complet. Elicopterul SMURD a fost chemat de urgență
16 apr. 2026, 10:58
Actualizat: 16 apr. 2026, 10:58
Accident în Arad FOTO: glsa.ro
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN7, la ieșirea din Săvârșin, spre Vărădia de Mureș. La intervenție participă pompierii de la Garda Birchiș, cu o autospecială de stingere dotată pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.
A fost trimisă și o ambulanță SAJ, dar și elicopterul SMURD, semn că situația este serioasă. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat câte persoane au fost rănite sau în ce stare sunt, intervenția fiind în plină desfășurare.
Traficul ar putea fi afectat în zonă
Circulația pe DN7 poate fi îngreunată în zona accidentului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu grijă și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.
Citește și:
- 11:25 - Ultima ședință a Guvernului Bolojan înainte de decizia PSD a început. Agenda este încărcată cu proiecte de acte normative
- 09:54 - Bloc cuprins de flăcări în Craiova: zeci de oameni, evacuați de pompieri - VIDEO
- 09:45 - Horațiu Potra, adus astăzi la Înalta Curte. Judecătorii decid dacă rămâne în arest preventiv
- 08:19 - Ilie Bolojan, vizită noctură la PNL București. Premierul refuză demisia și mizează pe continuarea reformelor, în ciuda amenințărilor PSD
