Accident teribil pe DN7, în Arad: trei mașini, distruse complet. Elicopterul SMURD a fost chemat de urgență

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN7, la ieșirea din Săvârșin, spre Vărădia de Mureș. La intervenție participă pompierii de la Garda Birchiș, cu o autospecială de stingere dotată pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.

A fost trimisă și o ambulanță SAJ, dar și elicopterul SMURD, semn că situația este serioasă. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat câte persoane au fost rănite sau în ce stare sunt, intervenția fiind în plină desfășurare.

Traficul ar putea fi afectat în zonă

Circulația pe DN7 poate fi îngreunată în zona accidentului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu grijă și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.