Congresul SUA îl critică pe Donald Trump: „Nu-l mai lăsa pe Putin să te influențeze”

Mai mulți membri ai Congresul SUA au reacționat critic după ce administrația de la Washington a decis să prelungească o derogare temporară privind sancțiunile asupra petrolului rusesc. Un grup de senatori democrați i-a transmis un mesaj direct președintelui Donald Trump, cerându-i să adopte o poziție mai fermă față de Vladimir Putin.

Într-o scrisoare comună, senatorii Jeanne Shaheen, Chuck Schumer și Elizabeth Warren au calificat decizia drept „rușinoasă” și au acuzat o schimbare de direcție față de declarațiile anterioare ale secretarului Trezoreriei, Scott Bessent.

Potrivit acestora, derogarea anterioară, care a expirat la începutul lunii aprilie, împreună cu creșterea prețurilor globale ale petrolului în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ar fi generat venituri uriașe pentru Rusia, estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi.

Senatorii au subliniat că această situație trebuie să înceteze și au cerut impunerea unor sancțiuni suplimentare, argumentând că presiunea economică asupra Moscovei nu este suficientă în acest moment.

Între timp, Departamentul Trezoreriei SUA a decis să extindă până la jumătatea lunii mai suspendarea unei părți importante a sancțiunilor care vizează sectorul petrolier rusesc. Măsura permite continuarea operațiunilor de transport și livrare a petrolului, inclusiv pentru navele considerate anterior parte a „flotei din umbră”.

Decizia pare să contrazică declarațiile anterioare ale lui Scott Bessent, care afirmase că această derogare nu va fi extinsă.

Administrația americană a recurs inițial la relaxarea temporară a sancțiunilor pentru a limita creșterea bruscă a prețurilor la energie, într-un context tensionat pe plan internațional.

De cealaltă parte, Moscova susține că măsura confirmă ineficiența sancțiunilor. Emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că decizia va permite comercializarea unor volume importante de petrol și a subliniat că resursele energetice rusești rămân esențiale pentru stabilitatea pieței globale.