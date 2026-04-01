PSD se delimitează tot mai clar de Bolojan. Grindeanu: „Nimeni în PSD nu-și mai dorește să continuăm în forma asta”

1 apr. 2026, 15:23
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

În PSD se conturează tot mai clar ideea că partidul nu mai poate rămâne în Coalița de guvernare cu Ilie Bolojan în funcția de premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, după consultări cu peste 30 de filiale social-democrate, niciuna nu a agreat varianta menținerii actualei formule.

Grindeanu a explicat că discuțiile regionale au scos la iveală o nemulțumire generalizată față de modul în care funcționează Coaliția sub conducerea lui Bolojan.

„Am avut până acum 5 întâlniri regionale în peste 30 de județe. După-amiază avem întâlnirea pe Ilfov – București. Ceea ce îmi spun colegii din aceste peste 30 de județe este că nu ne mai dorim să continuăm în forma asta. Că putem să găsim o formă de organizare mai bună în cadrul Coaliției sau poate chiar să trecem în Opoziție, dar în forma actuală n-a fost nici măcar un coleg care să-și dorească să continue lucrurile. Dar o să vedem”, a declarat Grindeanu.

