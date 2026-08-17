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Marius Șumudică și-a criticat jucătorii: „Dansăm călușarii?”

Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj

Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 17 aug. 2026, 08:51

Corvinul Hunedoara a învins fără drept de apel CFR Cluj, scor 3-0, în etapa cu numărul 5 din Superliga.

Marius Șumudică a revenit cu un eșec dureros pe banca feroviarilor clujeni. 

”Le cer scuze suporterilor, dar nici nu ştiu dacă trebui să cer eu scuze, pentru că am venit de o zi. Am luat gol din fază fixă, le-am atras atenţia la pauză, apoi am luat din nou gol din fază fixă.

Ştiam unde am venit, dar eu voi fi responsabil de rezultate din octombrie. Această echipă nu este pregătită. Nu e posibil aşa ceva, dansăm căluşarii?

Sărim pe teren? Parametrii fizici sunt de Divizia C. Ce am găsit acum e de Divizia C. Asta e cel mai grav, nu am găsit nimic. Eu voi fi răspunzător după acea întrerupere de la final de septembrie. Chiar dacă pierd meciurile următoare, trebuie să le sacrific pentru a încărca în perioada următoare.

Cine vrea să plece, să plece. Cine vrea să rămână, să rămână. Nu e uşor să aduci jucători, ne lovim de refuzuri, îmi asum, ştiu unde am venit, dar voi răspunde de rezultate abia din luna octombrie”, a spus Şumudică.

 

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